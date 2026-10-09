Голикова отметила сокращение числа несчастных случаев на производстве за 10 лет

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о существенном снижении общего числа несчастных случаев на производстве.

"На протяжении последних лет мы наблюдаем устойчивое снижение количества несчастных случаев на производстве. В 2025 году общее количество несчастных случаев сократилось по сравнению с 2015 годом на 23%", - сказала Голикова в видеоприветствии участникам пленарного заседания XI Всероссийской недели охраны труда.

По ее словам, сохраняется тенденция ежегодного роста инвестиций компаний в охрану труда, а государство, в свою очередь, регулярно увеличивает объём средств, которые направляются работодателям на финансовое обеспечение предупредительных мер.

"В текущем и следующем году на эти цели предусмотрено 42 млрд рублей, и еще почти 44,6 млрд - в 2028 году. В целом объем поддержки мероприятий по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний за 10 лет возрос в 3,5 раза", - пояснила Голикова.

Она отметила, что одновременно расширяется перечень мероприятий, которые можно финансировать за счёт страховых средств через Социальный фонд России, сейчас таких мероприятий уже 17.

"Сегодня в России реализуется масштабная система профилактических мероприятий, совершенствуется нормативно-правовая база, создается инфраструктура здоровьесбережения на рабочих местах", - подчеркнула вице-премьер.