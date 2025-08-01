Правительство поддержало штрафы за сокрытие несчастных случаев на производстве

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект, который вводит для работодателей административные штрафы за сокрытие, искажение или несвоевременное сообщение информации о несчастных случаях на производстве.

Отзыв правительства на депутатский законопроект № 914755-8 размещен в базе Госдумы.

Законопроект дополняет статью КоАП о нарушениях требований охраны труда новой частью: сокрытие, искажение или несвоевременное сообщение работодателем полной информации о несчастном случае в трудовую инспекцию и страховой орган, если это требуется по закону. Штраф составит: для граждан - от 1 тысячи до 3 тысяч рублей; для должностных лиц и ИП - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; для юридических лиц - от 130 тысяч до 150 тысяч рублей.

Также уточняются санкции за повторное нарушение компаниями требований по охране труда, оценке условий труда, допуску без медосмотров и обучения, отсутствию средства защиты: вводятся штрафы для физлиц - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; увеличиваются для компаний - сейчас 100-200 тысяч рублей, предлагается - 150-250 тысяч рублей.

Недобросовестные работодатели, скрывая несчастные случаи, рассчитывают уйти от ответственности и минимизировать финансовые расходы, при этом отсутствие расследования лишает пострадавшего права на страховые выплаты, говорится в пояснительной записке.

По данным Роструда, приведенным в материалах законопроекта, удельный вес сокрытых несчастных случаев стабильно превышает 11% от всех расследованных тяжелых и смертельных случаев за год.

Правительство поддержало законопроект, но напомнило, что ответственность за сокрытие страхователем наступления страхового случая при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве уже заложена в ст. 15.34 КоАП (штраф для компаний от 5 тысяч до 10 тысяч рублей) и в пояснительной записке не приведены доводы, обосновывающие необходимость дублирования этой нормы.