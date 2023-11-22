Сенаторы перенесли на год вопрос о полной компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации в среду одобрил закон об очередном переносе решения вопроса об урегулировании обязательств по гражданским вкладам, размещенным до 20 июня 1991 года в Сбербанке СССР, а также вкладам в организации госстрахования, которые были открыты физлицами до 1 января 1992 г.

Документ продлевает с 1 января 2026 года до 1 января 2027 года начало действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", который предусматривает полную компенсацию вкладов в Сбербанке СССР.

Базовая стоимость используется для определения долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан России. Действие данного закона приостанавливается депутатами каждый год начиная с 2003 года в связи с отсутствием источников финансового обеспечения.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, в случае вступления закона в силу из бюджета РФ гражданам в качестве полной компенсации должно быть выплачено в 2024 году 61,8 трлн рублей, в 2025 году - 64,2 трлн рублей, в 2026 году - 66,8 трлн рублей.