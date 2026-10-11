Россельхознадзор перевел ФГИС "Сатурн" из аварийного в штатный режим работы

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор перевел ФГИС "Сатурн", работавшую в аварийном режиме из-за отключения электропитания во Владимирской области, в штатный режим.

Ранее ведомство сообщало, что в связи с отключением электропитания во Владимирской области ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Сатурн" были переведены в аварийный режим работы.

ФГИС "Сатурн" - федеральная государственная информационная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, созданная для контроля за их оборотом на территории РФ.

ФГИС "ВетИС" (федеральная государственная информационная система в области ветеринарии) - это централизованная цифровая платформа, созданная для автоматизации учета, контроля и обмена данными в сфере ветеринарии.

Как сообщалось, в результате атаки беспилотников в пригороде Владимира отключались две подстанции.