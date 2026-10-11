Лихачев констатировал, что ремонт электротехнического оборудования на ЗАЭС невозможен

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил об отсутствии возможности провести ремонтные работы электротехнического оборудования линий "Ферросплавная" и "Днепровская".

"Системы в тяжелом состоянии, прилетает со стороны ВСУ постоянно. Ремонт в такой ситуации просто невозможен, сотрудников под огонь посылать мы не имеем права", - сказал он журналистам.

По его словам, первостепенная задача сейчас - ремонт электротехнического оборудования, расположенного на территории Запорожской тепловой станции и обеспечивающего передачу электричества от линии "Ферросплавная" до атомной станции.

"Задача номер два - обеспечить ремонт отдельных элементов линии "Днепровская", которая простаивает с марта. Мы еще в июне полностью отремонтировали свою часть на российской стороне. Киев же под разными предлогами всячески откладывал работы по своей части", - сказал Лихачев.

Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся договориться о параметрах скорейшего восстановления линии и прекращении огня на время ремонтных работ.

"Рассчитываем, что в ближайшее время удастся договориться о параметрах скорейшего восстановления (Днепровской) линии", - сказал он журналистам.

По его словам, главный фокус внимания сейчас сконцентрирован на переговорах по установлению режимов тишины, в которых помимо "Росатома" участвуют представители силовых ведомств, МИД и МАГАТЭ.

Лихачев отметил, что на самой атомной станции в целом обстановка рабочая. Персонал сохраняет выдержку и боевой дух, несмотря на то, что "атаки на транспорт и дорогу, соединяющую АЭС с Энергодаром, не прекращаются".