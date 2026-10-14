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МАГАТЭ подключилось к решению проблемы с внешней линией электроснабжения ЗАЭС "Днепровская"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ оказывает содействие в решении вопроса с запуском внешней линии электроснабжения, питающей Запорожскую АЭС, "Днепровской", но окончательного результата еще нет, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Мы попросили (МАГАТЭ) организовать так деятельность, чтобы мы смогли окончательно запустить в работу "Днепровскую" линию электропередач, чтобы сделать еще один альтернативный источник постоянного питания. Она на нашей стороне отремонтирована, а на украинской, к сожалению, нет. МАГАТЭ за это взялось, но пока решения окончательного нет", - ответил он на вопрос о том, договорились ли стороны о введении локального режима тишины в районе ЗАЭС для запуска "Днепровской".

Линия отключена с конца марта в результате повреждения опор ЛЭП.

ЗАЭС получала электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная-1".

ЗАЭС МАГАТЭ Росатом Алексей Лихачев Украина Днепровская Запорожская АЭС
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