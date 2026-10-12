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Во Владимирской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Во Владимирской области восстановили электроснабжение, которое было нарушено в результате атаки БПЛА в воскресенье, сообщает пресс-служба правительства региона.

После атаки БПЛА в пригороде Владимира без электричества оказались больше 5000 человек.

Вечером 11 октября губернатор региона Александр Авдеев заявил, что завершается ликвидация последствий атаки БПЛА на инфраструктуру, восстановлено отопление, горячее водоснабжение, около 1,6 тысячи абонентов во Владимире и Собинском округе остаются без электричества.

Александр Авдеев Владимирская область Собинский округ Владимир
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