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Около 1,6 тыс. абонентов остаются без света после атаки БПЛА во Владимирской области

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Во Владимирской области завершается ликвидация последствий атаки БПЛА на инфраструктуру, восстановлено отопление, горячее водоснабжение, около 1,6 тыс. абонентов во Владимире и Собинском округе остаются без электричества, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

"Отопление, горячее водоснабжение восстановлено. Из-за повреждения обломками электросетей остаются без электричества порядка 1600 абонентов во Владимире и Собинском округе. В областном центре энергетики планируют подключить 760 абонентов сегодня ориентировочно в 19:00, остальных - до конца суток", - написал Авдеев на своей странице в мессенджере Max в воскресенье.

Он отметил, что в подавляющее количество беспилотников, атаковавших инфраструктурный объект в областном центре, было сбито. "Пострадавших и существенных разрушений в жилом секторе нет. В администрацию города Владимира от граждан поступили сообщения о повреждении остекления квартир и автомобиля", - добавил губернатор .

Александр Авдеев Владимирская область Владимир
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