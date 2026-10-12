Бывшего председателя СД "Корпорации СТС" Татьяну Черных перевели под домашний арест

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд изменил меру пресечения бывшему председателю совета директоров "Корпорации СТС" Татьяне Черных с запрета определенных действий на домашний арест, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда.

"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изменил ей меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Постановление было обжаловано, Свердловский областной суд отменил постановление и избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста по 24 марта 2027 года", - сказали в суде.

24 сентября 2005 года Верх-Исетский райсуд арестовал Черных, бизнесмена Алексея Боброва и бывшего руководителя "Объединенной теплоснабжающей компании" Антона Боликова по делу о хищении бюджетных средств.

Ленинский районный суд Екатеринбурга в октябре 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства "Корпорации СТС", "Интертехэлектро - Новая генерация", "Курганской ТЭЦ" и других активов. В общей сложности ведомство просило изъять доли примерно в 40 компаниях. В ноябре 2025 года суд удовлетворил еще один иск Генпрокуратуры к Боброву и Артему Бикову об обращении в доход государства их активов.