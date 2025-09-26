Поиск

Суд арестовал бывшего главу "Объединенной теплоснабжающей компании" Боликова

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Верх-Исетский суд Екатеринбурга арестовал до 15 ноября бывшего руководителя "Объединенной теплоснабжающей компании" (дочерняя компания "Облкоммунэнерго") Антона Боликова, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Боликову присвоили статус обвиняемого.

Боликов был задержан в сентябре по делу о мошенничестве. По этому же делу задержали и.о. гендиректора "Объединенной теплоснабжающей компании" Артема Носкова, его суд арестовывать не стал. Также задержаны и арестованы бенефициар "Облкоммунэнерго", совладелец "Корпорации СТС" Алексей Бобров и председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных.

Носков проходит по делу подозреваемым, статус за ним остался.

На прошлой неделе Генпрокуратура подала в Ленинский суд Екатеринбурга иск об изъятии в доход государства активов Боброва и Артема Бикова, в том числе "Облкоммунэнерго" и "Корпорации СТС". Кроме бизнесменов ответчиками по иску также являются Черных, бывший министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков, экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, бывший и.о. вице-губернатора Олег Чемезов и другие. В общей сложности Генпрокуратура требует изъять порядка 40 компаний. Ленинский районный суд Екатеринбурга на заседании 29 сентября начнет рассматривать дело по существу.

