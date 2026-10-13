"Циан" оценил как "незначительные" возможные затраты на резервирование данных в других ЦОДах

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - МКПАО "Циан" оценивает как "незначительные" потенциальные затраты на перераспределение сервисов и данных на другие ЦОДы, сообщила компания в соцсетях.

С 8 октября компания столкнулась со сбоями в работе сайта и мобильного приложения – на фоне инцидента на объекте инфраструктурного партнера. На текущий момент "Циан" восстановил работу ключевых сервисов, при этом продолжается работа по восстановлению отдельных компонентов.

"Ситуация не повлияла на бизнес-модель и финансовую позицию "Циана". Потенциальные затраты на перераспределение сервисов и данных на другие ЦОДы мы оцениваем как незначительные", - подчеркивается в сообщении.

В компании отмечают, что инфраструктура "Циана" распределена по нескольким объектам партнера в разных локациях и имеет систему резервирования: при сбое на одной площадке идет подключение к другой. Компания в настоящее время разворачивает дополнительную дублирующую площадку и переносит резервные копии на геораспределенное хранение на инфраструктуре других провайдеров.

В период с 8 по 11 октября в результате БПЛА-атак пострадали три дата-центра "Яндекса" - в городе Сасово Рязанской области, Калуге и Владимире. Работа ЦОДов в Сасово и Владимире была полностью остановлена, в Калуге несколько модулей дата-центра были выведены из строя. В результате инцидентов возникли сбои в работе как сервисов самого "Яндекса", так и ряда других ресурсов в рунете.