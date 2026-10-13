Поиск

"Циан" оценил как "незначительные" возможные затраты на резервирование данных в других ЦОДах

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - МКПАО "Циан" оценивает как "незначительные" потенциальные затраты на перераспределение сервисов и данных на другие ЦОДы, сообщила компания в соцсетях.

С 8 октября компания столкнулась со сбоями в работе сайта и мобильного приложения – на фоне инцидента на объекте инфраструктурного партнера. На текущий момент "Циан" восстановил работу ключевых сервисов, при этом продолжается работа по восстановлению отдельных компонентов.

"Ситуация не повлияла на бизнес-модель и финансовую позицию "Циана". Потенциальные затраты на перераспределение сервисов и данных на другие ЦОДы мы оцениваем как незначительные", - подчеркивается в сообщении.

В компании отмечают, что инфраструктура "Циана" распределена по нескольким объектам партнера в разных локациях и имеет систему резервирования: при сбое на одной площадке идет подключение к другой. Компания в настоящее время разворачивает дополнительную дублирующую площадку и переносит резервные копии на геораспределенное хранение на инфраструктуре других провайдеров.

В период с 8 по 11 октября в результате БПЛА-атак пострадали три дата-центра "Яндекса" - в городе Сасово Рязанской области, Калуге и Владимире. Работа ЦОДов в Сасово и Владимире была полностью остановлена, в Калуге несколько модулей дата-центра были выведены из строя. В результате инцидентов возникли сбои в работе как сервисов самого "Яндекса", так и ряда других ресурсов в рунете.

Циан Яндекс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Металлурги бьют тревогу из-за проблем с логистикой через порты Балтики

 Металлурги бьют тревогу из-за проблем с логистикой через порты Балтики

Банк России 23 октября уточнит влияние выбытия мощностей на прогноз 2026-2027

ЦБ может сделать бессрочными льготы по кредитам банков на защиту критической инфраструктуры

"Ситидрайв" восстановил регистрацию новых пользователей, прерванную из-за сбоя

 "Ситидрайв" восстановил регистрацию новых пользователей, прерванную из-за сбоя

Силуанов заявил, что дизельная сделка поддержит платежный баланс РФ

Госдума утвердила исполнение бюджета РФ за 2025 г. с дефицитом 5,63 трлн руб.

 Госдума утвердила исполнение бюджета РФ за 2025 г. с дефицитом 5,63 трлн руб.

Силуанов оценил ненефтегазовые допдоходы бюджета в 2026 году в 1 трлн рублей

 Силуанов оценил ненефтегазовые допдоходы бюджета в 2026 году в 1 трлн рублей

Оборот маркетплейса "М.Видео" за 9 месяцев вырос в 3 раза до 22,8 млрд рублей

 Оборот маркетплейса "М.Видео" за 9 месяцев вырос в 3 раза до 22,8 млрд рублей

Visa получила разрешение начать подготовку к выходу на платежный рынок Китая

 Visa получила разрешение начать подготовку к выходу на платежный рынок Китая
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12281 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3890 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 124 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 196 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов