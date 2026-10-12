В Мурманской области планируют запретить продажу вейпов с марта 2027 года

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Мурманской области с 1 марта 2027 года планируют запретить продажу электронных сигарет, сообщил на оперативном совещании губернатор региона Андрей Чибис.

"С марта следующего года вступают в полную силу законодательные возможности по запрету продажи электронных сигарет (...). Мы такое решение примем, потому что вейпы - это не безобидный пар, а это никотин, токсины, канцерогены, тяжелые металлы, а стойкая зависимость - удар по сердцу, сосудам, легким", - сказал Чибис, добавив, что главные потребители такой продукции - молодежь.

Соответствующий законопроект по запрету продажи электронных сигарет в регионе планируется внести в Мурманскую областную думу в ближайшее время, добавил он.