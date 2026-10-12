Ресурсы "М.Видео" восстановили работу после сбоя

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Сайт и мобильное приложение "М.Видео" восстановили работу после сбоя из-за аварии у облачного провайдера, но отдельные сервисы могут работать медленнее, сообщила компания.

"Сайт и мобильное приложение "М.Видео" вернулись к работе", - говорится в официальной публикации.

При этом отдельные сервисы пока могут работать "чуть медленнее обычного", отмечает компания. "Мы продолжаем работу и устраним оставшиеся замедления в ближайшее время", - заверяет компания.

О перебоях в работе сайта и мобильного приложения из-за аварии у облачного провайдера ритейлер сообщал в воскресенье.

Утром в воскресенье "Яндекс" заявил, что в его дата-центре во Владимире в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура, работа ЦОД полностью остановлена.

ЦОД во Владимире - уже третий инфраструктурный объект "Яндекса", пострадавший от атак беспилотников за последние дни. Ранее ущерб был нанесен дата-центрам в Рязанской и Калужской областях.