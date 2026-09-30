Пенсию можно будет получить по цифровому удостоверению в мессенджере Max

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минтруд РФ разработал проект постановления правительства, который дает возможность получать пенсию в почтовом отделении при предъявлении цифрового удостоверения в мессенджере Max, сообщила в среду пресс-служба министерства.

"Телефон для каждого, в том числе для пенсионеров, – уже давно не просто средство связи, а ежедневный помощник, который всегда с собой. Граждане старшего возраста могут подтверждать право на получение различных скидок и льгот без лишних документов - с одним лишь QR-кодом в мессенджере "Макс". Мы предлагаем решение, которое позволит предъявлять QR-код при получении пенсии в отделениях "Почты России" или почтальоном. После его реализации не обязательно будет держать под рукой паспорт и возвращаться домой, если его забыл", - цитируется в сообщении статс-секретарь - замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов.

Проект постановления размещен в среду на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое продлится до 15 октября. Цифровое удостоверение "Макс" вместо паспорта можно использовать для подтверждения права на покупку отдельных категорий товаров или права на льготное посещение музея. Проектом постановления предлагается расширить этот список получением пенсии через организации федеральной почтовой связи.