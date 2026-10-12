Ремонт отделений "Почты России" планируется профинансировать из допдоходов бюджета

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ рассчитывает на получение средств из дополнительных доходов бюджета РФ в 2027 году, планирует за их счет профинансировать модернизацию отделений АО "Почта России" и льготные кредиты для ИТ-компаний и производителей оборудования, заявил глава министерства Максут Шадаев.

По его словам, в проекте бюджета РФ финансирование этих направлений не предусмотрено, поэтому министерство рассчитывает, как и в текущем году, получить средства на них из дополнительных доходов.

"В этом году в рамках допдоходов мы фактически получили больше 35 млрд рублей, которые направили на те приоритетные направления расходов, которые у нас изначально не были предусмотрены (в федеральном бюджете на 2026 год - ИФ). Мы ожидаем, что у нас эти источники сохранятся (на 2027 год - ИФ), и в рамках исполнения бюджета дополнительные доходы позволят нам профинансировать программу модернизации отделений почтовой связи, обеспечить льготное кредитование IT-компаний, профинансировать те дефицитные проекты по цифровизации федеральных ведомств, которые у нас есть", - сказал Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике.

Кроме того, за счет допдоходов планируется профинансировать налоговые льготы - в основном, малому бизнесу - на внедрение российских сервисов с использованием ИИ, а также внедрение сервисов ИИ "в контуре госуправления – здравоохранении и образовании".

"Вот эти направления мы надеемся профинансировать в рамках допдоходов. Нам кажется, что экономическая ситуация это позволяет. Ну и как показывает 2026 год, все эти наши предварительные расчёты оправдались, и всё, что нужно было в этом году, за счет допдоходов мы профинансировали", - сказал министр.

Какие именно допдоходы бюджета могут быть использованы для указанных направлений, он не уточнил.

В 2025 году обсуждалась возможность финансирования модернизации почтовых отделений за счет средств бюджета, получаемых в результате повышения с 2025 года штрафов за нарушение ПДД, говорил замглавы Минцифры Олег Качанов.