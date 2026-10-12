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Совбез РФ видит в появлении военной инфраструктуры США в Афганистане угрозу всем странам региона

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Планы США вернуть военную инфраструктуру на территорию Афганистана напрямую угрожают всем странам региона, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

"Как вам известно, США не скрывают своих планов вернуть военную инфраструктуру на территорию Афганистана. Появление такого плацдарма будет напрямую угрожать всем странам региона", - сказал Венедиктов, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.

По его словам, диалог с Кабулом в сфере безопасности рассматривается также и с точки зрения недопущения возобновления присутствия внерегиональных государств.

"Наше взаимодействие с Афганистаном имеет многоплановый характер и полностью отвечает национальным интересам России как с точки зрения обеспечения безопасности, так и в контексте задачи по формированию единого мирного и стабильного пространства в Евразии", - заявил он.

Венедиктов отметил, что сотрудничество с Кабулом выстраивает не только Россия. "Практически все государства региона взаимодействуют с действующим афганским руководством напрямую", - сказал он.

"В рамках ШОС обсуждается вопрос восстановления взаимодействия с Афганистаном посредством действовавшей ранее контактной группы", - заявил замсекретаря СБ РФ.

"Контакты с нынешними афганскими властями носят разноплановый характер, развиваются, в том числе по линии внешнеполитических ведомств, правительств двух стран и бизнес-кругов", - сказал Венедиктов.

Замсекретаря СБ РФ сообщил, что ранее была сформирована двусторонняя рабочая группа по торгово-экономическому сотрудничеству между Москвой и Кабулом.

"Укрепляется договорно-правовая база. Экономическое взаимодействие с Кабулом важно и в контексте реализации транспортных и энергетических проектов в регионе", - заявил он.

Совбез РФ Афганистан США
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