Лавров увидел в реакции Зеленского на слова Трампа об энергоперемирии стремление к передышке

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Реакция президента Украины Владимира Зеленского на заявление американского лидера Дональда Трампа о так называемом энергетическом перемирии отражает его стремление к прекращению огня любой ценой, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Насчет статуса этой договоренности можно сослаться на реакцию Зеленского, который, когда ему задали такой же вопрос, сказал, что он не слышал о такой договоренности и будет рад получить какие-то разъяснения, и что он готов к прекращению огня", - сказал Лавров.

"Вот его деланное изумление по поводу заявления президента Трампа, оно отражает только одно - что ему очень хочется использовать любые слова, любые инициативы, любые идеи, которые попадают в публичное пространство, для того, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в передышке", - сказал глава МИД РФ.