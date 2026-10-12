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РФ потребовала прекратить атаки на гражданские объекты на Ближнем Востоке

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россия требует прекратить атаки на гражданские объекты на Аравийском полуострове и в районах Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы сделали заявление с требованием прекратить любые атаки на Аравийском полуострове, в зоне Баб-эль-Мандебского пролива, как и в зоне Ормузского пролива, которые наносят ущерб гражданским объектам и мирным гражданам", - сказал Лавров.

Российский министр подчеркнул, что Россия ранее выдвинула обновленную концепцию безопасности в Персидском заливе.

"Я исхожу из того, что если действительно будут сделаны практические шаги к тому, чтобы сами страны региона между собой договаривались без вмешательства извне, я думаю, это будет наиболее реалистичным путем к долгосрочному, устойчивому урегулированию в интересах всех этих государств", - подчеркнул министр.

Кроме того, по словам Лаврова, Россия готова работать над урегулированием кризиса на площадке ООН. "Мы готовы всегда в Совете безопасности ООН рассматривать комплексные предложения, которые будут оценивать первопричины нынешней ситуации и устранять эти первопричины", - заключил министр.

МИД РФ Сергей Лавров Баб-эль-Мандебский пролив Ормузский пролив
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