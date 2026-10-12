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Сотрудников территориальных фондов ОМС обяжут подавать декларации и запретят им иметь счета вне РФ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, распространяющий антикоррупционные ограничения, запреты и обязанности на руководство территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

Документ (№8103-9) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно тексту, сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера должны будут представлять граждане, претендующие на должности руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров территориальных фондов ОМС, а также на отдельные должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами субъектов РФ. Та же обязанность распространяется на работников, уже замещающих эти должности.

Проверка достоверности и полноты сведений будет проводиться по решению высшего должностного лица субъекта РФ в порядке, установленном региональным нормативным актом. Полномочия по направлению запросов в органы прокуратуры, другие госорганы и организации в целях проверки определит президент. Для таких проверок законопроект открывает доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, и к данным держателей реестров ценных бумаг, а также позволяет проводить оперативно-розыскные мероприятия.

Руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам территориальных фондов ОМС, а также работникам, должности которых предусматривают участие в подготовке решений по вопросам суверенитета и национальной безопасности и включены в региональные перечни, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках за пределами РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

На указанных работников распространяются также обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и обеспечивать контроль за соответствием расходов доходам. Сведения о работниках территориальных фондов ОМС, уволенных в связи с утратой доверия, будет вносить в соответствующий реестр высший исполнительный орган субъекта РФ.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен на унификацию ограничений, запретов и обязанностей работников Федерального фонда ОМС и территориальных фондов.

Сейчас антикоррупционные требования, установленные для государственных внебюджетных фондов, распространяются только на фонды федерального уровня.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. Как поясняют авторы, такой срок нужен для внесения изменений в указ президента и постановление правительства, а также для принятия нормативных актов субъектов РФ.

Госдума ОМС
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