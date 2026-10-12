СВР назвала руководство ЕК главным инициатором информкампании против "Росатома"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Руководство Еврокомиссии является главным инициатором информационной кампании против "Росатома" и строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) в понедельник.

По информации ведомства, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поставила перед своим аппаратом задачу "заставить правительство Венгрии отказаться от сотрудничества с Россией в сфере мирного атома".

В СВР указали, что "любой другой вариант строительства "Пакш-2" в Венгрии станет менее эффективным и более небезопасным".