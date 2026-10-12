РФ призвала стороны конфликта на юге Аравийского полуострова воздержаться от насилия

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россия поддерживает контакты с йеменскими хуситами и призывает все стороны конфликта на юге Аравийского полуострова воздерживаться от насилия, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко.

"У России давно есть контакты с движением "Ансар Аллах", об этом хорошо известно. В частности, они поддерживаются с министром иностранных дел этого движения. Кроме того, специальный представитель движения "Ансар Аллах" на постоянной основе находится в Омане", - сказал Борисенко, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

По словам замглавы МИД, "Россия, естественно, призывает все стороны конфликта, который сейчас происходит на юге Аравийского полуострова, воздерживаться от насильственных действий и в любом случае считает недопустимым нанесение каких-либо ударов по гражданской инфраструктуре".

"Это свое мнение Россия высказала вчера публично в специальном сообщении для СМИ МИД России и также доводит до сведения движения "Ансар Аллах", - добавил Борисенко.