В России количество хирургических коек увеличилось до 62 тысяч

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В России количество хирургических коек для взрослых пациентов увеличилось до 62 тысяч, сообщил на Съезде хирургов России министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Мы наблюдаем устойчивую динамику заболеваемости по хирургическому профилю. Число хирургических коек, и это отвечает в том числе и заболеваемости, закономерно увеличивается. Общее число коек увеличилось более чем до 62 тысяч", - сказал он.

По его словам, растет число посещений врачей-хирургов. По итогам прошлого года этот показатель достиг 36,5 млн, что говорит о повышении доступности, в том числе, специализированной помощи.

Обеспеченность хирургическими койками, по данным на прошлый год, составила 4,5 на 10 тысяч населения, отметил министр.

"Госпитальная летальность сохраняется на уровне 3,4% при том, что мы наращиваем объемы, сокращаем среднюю длительность. Это, в целом, положительная оценка. При росте оперативной активности сохранение и даже снижение определенной степени летальности - это хороший результат", - сказал он также.

По его словам, есть резервы, где Минздраву необходимо улучшать помощь и организацию.

"Наша задача - не допустить роста и обеспечить снижение летальности при увеличении объема операций там, где это необходимо. Это требует строгого соблюдения клинических рекомендаций, улучшения предоперационной подготовки", - добавил министр.