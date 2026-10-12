Авиакомпании расширяют перевозку в ОАЭ на фоне роста спроса на отдых в эмиратах

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Спрос на туры в ОАЭ восстанавливается после спада, связанного с ближневосточным конфликтом, при этом у туроператоров растут продажи туров не только в популярный Дубай, но и эмираты Абу-Даби и Рас-эль-Хайма, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) в понедельник.

"Объемы перевозки в ОАЭ активно восстанавливаются: с начала октября "Аэрофлот" возобновил регулярные рейсы между Москвой и Абу-Даби, в Дубай полетела авиакомпания Utair, с конца октября туда же начнет летать "Победа". Туроператоры подтверждают нарастающие продажи туров на направлении", - говорится в сообщении.

Сопредседатель комитета РСТ по выездному туризму и гендиректор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов рассказал о восстановлении продаж в последние две-три недели на фоне отсутствия негативных новостей по поводу конфликта.

"Очень хорошо продается не только Дубай, но и Абу-Даби, особенно отели на острова Саадият, на мой взгляд, это лучшие пляжи в Эмиратах. Они у нас делят второе и третье место с Рас-эль-Хаймой. Наступает высокий зимний сезон, когда нет особой альтернативы, кроме дальних азиатских и ближневосточных направлений, поэтому и ожидания от сезона хорошие", - сказал эксперт.

Член правления РСТ, гендиректор Space Travel Артур Мурадян тоже рассказал о росте спроса.

"Самолеты улетают с полной загрузкой, но эти места раскупают за 3-4 недели до вылета. При этом направление в полной мере обеспечено перевозкой, дефицита на рынке не ощущается", - цитирует его пресс-служба РСТ.

Мурадян добавил, что турпоток в Абу-Даби постепенно приближается к показателям Дубая, что в большой степени связан с маркетинговой активностью эмирата, который в августе провел в центре Москвы фестиваль "Открой для себя Абу-Даби". Плюс активное развитие инфраструктуры и объектов показа, включая открытие новых тематических парков и музеев на острове Саадият.

Как сообщила руководитель по связям с общественностью Fun&Sun Ольга Ланская, продажи туров в ОАЭ в октябре сопоставимы с уровнем аналогичного периода 2025 года. "Около 30% бронирований по ОАЭ приходится на Рас-эль-Хайму, растет и доля Абу-Даби: в 2025 году она составляла около 7% от всех продаж ОАЭ, в 2026 году достигла примерно 10-11%", - сказала она.

"После весеннего провала из-за ограничений летом интерес к ОАЭ вернулся, а осенью пошло повышение спроса. Помимо Дубая, спросом пользуются и другие эмираты: Шарджа, Рас-эль- Хайма, Фуджейра - это пляжный отдых на "все включено, а Абу-Даби выбирают любители парков развлечений", - сказала руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.

В Coral Travel также заметили, что глубина продаж ОАЭ сократилась и составляет всего 25-30 дней. Макаркова прогнозирует, что спрос продолжит расти, благодаря увеличению объемов перевозки. "Отельеры сильно заинтересованы в возвращении стабильного потока, поэтому ожидаем с их стороны хорошие скидки", - сказала она.

В 2025 году ОАЭ посетили более 2 млн российских туристов. В первом полугодии 2026 года турпоток снизился почти вдвое по сравнению с тем же периодом предыдущего года из-за ближневосточного конфликта: с начала марта по 19 июня действовали рекомендации МИД и Минэкономразвития о нежелательности поездок россиян в ОАЭ, а для туроператоров - рекомендация не продавать пакетные туры на направлении и не продвигать его.