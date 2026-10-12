Минобороны РФ сообщило о поражении логистического центра в Николаевской области

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в понедельник нанесли удар по логистическому центру в Николаевской области, где хранились грузы для обеспечения украинской армии, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате удара в Николаевской области поражены: в населенном пункте Терновка логистический центр "Новая почта", используемый для хранения грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении военного ведомства.

Минобороны РФ заявило, что в понедельник ВС РФ продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину.