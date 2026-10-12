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Патрушев заявил, что РФ и Китай способны изменить мировую геоэкономическую карту

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Россия и Китай способны изменить мировую геоэкономическую карту, сделать морскую торговлю более дешевой, доступной и защищенной от военной эскалации, пиратства и санкций.

"Особое значение видим в совместном развитии стратегических логистических инициатив. Китай уже более десяти лет реализует концепцию Морского шелкового пути. Россия же, опираясь на накопленный ей огромный опыт полярного судоходства и эксплуатации Северного морского пути, запустила проект Трансарктического транспортного коридора. Развивая эти инициативы, наши страны способны изменить мировую геоэкономическую карту, сделав морскую торговлю более дешевой, более доступной и защищенной от любых рисков, в том числе военной эскалации, пиратства и санкций", - заявил Патрушев в ходе встречи в Пекине с главой МИД КНР Ван И.

Патрушев заявил, что Россия и Китай имеют ряд преимуществ в морской сфере, которые важно объединить.

"У наших стран есть все необходимое для того, чтобы это направление стало успешным: взаимодополняющие потенциалы, богатый опыт совместных проектов и, что особенно важно, обоюдная заинтересованность в результате. Россия обладает протяжённой морской границей, развитой портовой инфраструктурой и уникальным опытом судоходства в северных морях. Китай располагает мощным судостроительным и логистическим потенциалом, а также колоссальным опытом организации морской торговли. Сегодня важно эти преимущества объединить", - сказал Патрушев.

"Растущие между нашими странами объемы торговли требуют наличия надёжных транспортных коридоров, значительная часть которых пролегает через морские пути. Углубляющееся энергетическое сотрудничество нуждается в устойчивых логистических цепочках. Расширяющееся освоение ресурсов, в том числе в северных широтах, требует совместных усилий по обеспечению безопасности судоходства", - заявил помощник президента РФ.

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