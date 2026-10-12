Три "правительственных часа" планируется провести в Госдуме в осеннюю сессию

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В осеннюю сессию в Госдуме запланировано проведение трех "правительственных часов", сообщается на сайте Госдумы в понедельник со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Отмечается, что темами "правительственных часов" станут: "Инфраструктура для жизни: пространственное развитие и транспортное сообщение" (21 октября), "Внедрение технологий искусственного интеллекта, цифровизация государственных услуг и защита персональных данных: соблюдение баланса доступности и безопасности" (11 ноября), "Национальная модель целевых условий ведения бизнеса" (16 декабря).

Соответствующее постановление депутаты намерены рассмотреть на пленарном заседании на этой неделе, указывается на сайте.