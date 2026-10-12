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Минобрнауки РФ сократило почти 97 тыс. платных мест в вузах по 40 специальностям

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Число платных мест в российских вузах по 40 регулируемым специальностям сократилось почти на 97 тыс. за один год, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Я хотел бы сегодня впервые озвучить эти цифры и доложить. Мы в ручном режиме определили 40 специальностей, по которым каждому вузу с учетом специфики региона определили допустимый предел платных мест. (...) Мы, конечно, не трогали инженерно-технический профиль, минимально касались естественно-научного профиля. В результате, простые цифры по этим 40 регулируемым специальностям: в 2025 году поступила 351 тыс. человек, в 2026 году (...) мы имеем 235 924 места. Минус 97 тыс. платных мест за один год", - сказал Фальков в понедельник на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в понедельник.

По его словам, резкие маневры в системе высшего образования противопоказаны, так как "это финансово-экономические модели университетов, которые завязаны на платный прием по непрофильным специальностям".

"В этом году мы нацелены идти дальше, мы послали четкие сигналы коллегам из платных вузов, (...) из отраслевых университетов. И я считаю, что постепенно мы порядок этот наведем", - отметил министр.

Ранее в июне Фальков сообщал, что лимиты на платный прием в российских вузах введут по 40 направлениям подготовки для повышения качества образования. "В этом году впервые министерство получило полномочия по закону регулировать платный прием. Правительством было определено 40 направлений, по которым такое регулирование осуществляется, и в целом ряде вузов есть предельные цифры по платному приему", - сказал он.

Минобрнауки РФ Валерий Фальков
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