Глава МВД РФ прибыл с рабочим визитом в Пакистан

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл с рабочим визитом в столицу Исламской Республики Пакистан.

"Министр проведет ряд рабочих встреч, в ходе которых будут обсуждаться состояние и перспективы сотрудничества двух стран в сфере правоохранительной деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в мессенджере Max.

По ее словам, в Исламабаде российский министр также ознакомится с работой полицейских подразделений и примет участие в официальных мероприятиях.