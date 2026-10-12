Два предприятия атакованы дронами в Белгородской области

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Два предприятия атакованы украинскими беспилотниками в Белгородской области, есть повреждения, сообщил оперативный штаб региона в понедельник.

"В селе Головчино Грайворонского округа FPV-дрон атаковал предприятие – повреждена дымоходная труба", - говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Кривцово Яковлевского округа в результате атаки БПЛА на территории предприятия повреждены семь легковых и один грузовой автомобиль.

Оперштаб также сообщает, что в Белгородском округе на автодороге в районе села Крутой Лог мужчина погиб от удара БПЛА по грузовому автомобилю.

Также в селе Никольское беспилотник атаковал социальный объект – повреждены кровля, остекление и внутренняя отделка.

В Белгороде в результате атаки БПЛА на парковку пострадала женщина.

В селе Белянка Шебекинского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль также пострадала женщина.

В Шебекино из-за атаки дрона пострадал мужчина. В городе вследствие атаки беспилотника на многоквартирный дом произошло возгорание антидроновой сетки. В результате очередных детонаций беспилотников повреждены два частных дома, коммерческий объект, легковой автомобиль, а также произошло возгорание социального объекта.

В хуторе Бондаренков вследствие атаки FPV-дрона повреждена линия электропередачи.

В поселке Ракитное Ракитянского округа в результате детонации FPV-дрона пострадала женщина.

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа дрон атаковал многоквартирный дом, вследствие чего повреждено остекление. Еще один FPV-дрон нанес повреждения частному дому.

В селе Дмитриевка в результате атаки дрона поврежден объект инфраструктуры, говорится в сообщении.