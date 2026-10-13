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Более 19,3 млн человек в РФ вакцинировались против гриппа

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Свыше 19,3 млн граждан привито в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В субъектах Российской Федерации продолжается кампания по вакцинации против гриппа, в рамках которой уже привито свыше 19,3 млн граждан", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что на 41-й неделе текущего года в России зарегистрировано свыше 665 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели.

По результатам вирусологического мониторинга среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии - 98,2%, из них риновирусы - 51,6%, парагрипп - 16,3%, а также вирусы гриппа - 1,8%, среди которых есть находки A(H1N1), B и C.

В Роспотребнадзоре напомнили, что необходимо прививаться от гриппа, особенно лицам из групп риска к которым относятся часто болеющие ОРВИ, люди с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением. Кроме того, в группе риска - маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины.

Роспотребнадзор также призывает граждан учитывать сезонную заболеваемость респираторными инфекциями и соблюдать профилактические меры, в частности, по возможности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и ограничить контакты при появлении признаков недомогания; при первых симптомах респираторного заболевания оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

Роспотребнадзор ОРВИ грипп COVID-19
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