Лавров встретится в Москве с генсеком АСЕАН

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник проведет переговоры с генеральным секретарем АСЕАН Као Ким Хорном.

Как сообщала ранее официальный представитель МИД РФ, генсек АСЕАН посещает Россию 12-15 октября по приглашению Лаврова.

Его поездка в Москву, по ее словам, станет одним из ключевых событий отмечаемого в этом году 35-летия российско-асеановских отношений.

В ходе переговоров предполагается обсудить реализацию задач, поставленных лидерами России и АСЕАН на саммите в Казани, а также перспективы продвижения стратегического диалога с фокусом на повышение координации на международных и региональных площадках, обеспечение стабильности, продовольственной и энергетической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наращивание взаимодействия в борьбе с новыми вызовами и угрозами, расширение сотрудничества в торгово-экономической и технологической областях, развитие социально-культурных связей, включая молодежные контакты.

Кроме того, по словам Захаровой, в программе визита - встречи Као Ким Хорна с руководством МЧС России, Минобрнауки, Минсельхоза России, Минцифры России и Минэнерго России. В рамках своего визита он также выступит на тематической сессии Международного форума "Российская энергетическая неделя".

Генеральный секретарь Ассоциации также намерен предметно пообщаться с представителями отечественного бизнеса под эгидой Делового совета Россия-АСЕАН и экспертного сообщества, в том числе в рамках конференции на тему "Россия и АСЕАН в АТР", организованной Центром АСЕАН при МГИМО МИД России.

Также запланирована беседа с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым о перспективах реализации Программы сотрудничества ЕЭК и АСЕАН на 2026-2030 годы и налаживания межплатформенной кооперации в регионе.