Поиск

Лавров встретится в Москве с генсеком АСЕАН

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник проведет переговоры с генеральным секретарем АСЕАН Као Ким Хорном.

Как сообщала ранее официальный представитель МИД РФ, генсек АСЕАН посещает Россию 12-15 октября по приглашению Лаврова.

Его поездка в Москву, по ее словам, станет одним из ключевых событий отмечаемого в этом году 35-летия российско-асеановских отношений.

В ходе переговоров предполагается обсудить реализацию задач, поставленных лидерами России и АСЕАН на саммите в Казани, а также перспективы продвижения стратегического диалога с фокусом на повышение координации на международных и региональных площадках, обеспечение стабильности, продовольственной и энергетической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наращивание взаимодействия в борьбе с новыми вызовами и угрозами, расширение сотрудничества в торгово-экономической и технологической областях, развитие социально-культурных связей, включая молодежные контакты.

Кроме того, по словам Захаровой, в программе визита - встречи Као Ким Хорна с руководством МЧС России, Минобрнауки, Минсельхоза России, Минцифры России и Минэнерго России. В рамках своего визита он также выступит на тематической сессии Международного форума "Российская энергетическая неделя".

Генеральный секретарь Ассоциации также намерен предметно пообщаться с представителями отечественного бизнеса под эгидой Делового совета Россия-АСЕАН и экспертного сообщества, в том числе в рамках конференции на тему "Россия и АСЕАН в АТР", организованной Центром АСЕАН при МГИМО МИД России.

Также запланирована беседа с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым о перспективах реализации Программы сотрудничества ЕЭК и АСЕАН на 2026-2030 годы и налаживания межплатформенной кооперации в регионе.

МИД РФ Сергей Лавров АСЕАН Као Ким Хорн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп считает, что Путин более заинтересован в украинском урегулировании

Трамп заявил, что Путин и Зеленский поддерживают идею энергетического перемирия

 Трамп заявил, что Путин и Зеленский поддерживают идею энергетического перемирия

Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 40

Число летевших на Москву в понедельник БПЛА увеличилось до 26

Что произошло за день: понедельник, 12 октября

В России приостановили онлайн-запись на визы в Великобританию из-за техработ

Победители олимпиад сохранят право поступать в вузы без экзаменов, призёры получат преимущество

 Победители олимпиад сохранят право поступать в вузы без экзаменов, призёры получат преимущество

Москалькова может стать представителем Госдумы в Конституционном суде

В МИД заявили об отсутствии ограничений на поездки россиян в Саудовскую Аравию

 В МИД заявили об отсутствии ограничений на поездки россиян в Саудовскую Аравию

"НефАЗ" вошел в санкционные списки ЕС
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3883 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12257 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 124 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов