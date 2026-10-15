Рютте обсудил с Зеленским тему энергетического перемирия и поставку вооружений

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что обсудил в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшую передачу Киеву вооружений, а также идею "энергетического перемирия".

"Мы обсудили важность воплощения в жизнь энергетического перемирия, а также продолжающуюся поддержку Украины союзниками по НАТО, в том числе при помощи механизма PURL", - написал он в социальной сети X в четверг.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с утверждениями президента США Дональда Трампа о достижении соглашения об энергоперемирии между РФ и Украиной заявил, что контакты по этому поводу продолжаются.

PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) - это программа НАТО по координации финансирования и пожертвований современной военной техники США Украине.