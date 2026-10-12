Предприятие и объект инфраструктуры повреждены при атаках БПЛА в Белгородской области

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Пожар в здании предприятия возник вследствие атаки беспилотника в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в понедельник.

"В селе Дорогощь из-за атак беспилотников на территории предприятия произошло возгорание здания", - говорится в сообщении.

Кроме того, в поселке Красная Яруга Краснояружского округа в результате атаки дрона поврежден объект инфраструктуры.