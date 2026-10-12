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В Шебекине при взрыве БПЛА погиб мужчина

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Шебекине при атаке FPV-дрона на автомобиль погиб мужчина, сообщил оперштаб Белгородской области. Также есть пострадавшие.

"В результате атаки дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина. С ожогами руки и лица он доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Дальнейшее лечение пациент продолжит амбулаторно. Вследствие ещё одной атаки на автомобиль пострадал мужчина. С ранением лица он доставлен в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пациент будет транспортирован в Белгородскую областную клиническую больницу", - информирует оперштаб.

В Шебекине из-за атаки FPV-дрона повреждён автобус. Ещё один дрон сдетонировал на парковке - повреждены два легковых автомобиля и остекление двух МКД. В результате очередных ударов беспилотников повреждены автобус, три МКД, три частных дома, хозпостройка, линия электропередачи, два предприятия, административное здание, два грузовых и 15 легковых автомобилей, три из которых сгорели.

В селе Дмитриевка Шебекинского округа вследствие атаки FPV-дрона поврежден автомобиль. Ещё один беспилотник нанёс повреждения грузовому автомобилю. В селе Новая Таволжанка из-за детонации дрона повреждён автомобиль. На автодороге в районе поселка Маслова Пристань от удара БПЛА произошло возгорание грузового автомобиля. В селе Яблочково из-за удара дрона повреждены грузовой автомобиль и частный дом.

В селе Никольское Белгородского округа в результате атаки беспилотника повреждены ограждение двух частных домов и легковой автомобиль. Ещё один дрон атаковал автомобиль - транспортное средство сгорело. В результате очередной атаки FPV-дрона повреждён легковой автомобиль. В селе Устинка от детонации беспилотника повреждён автомобиль.

В селе Долгое Валуйского округа из-за детонации БПЛА повреждён социальный объект. На автодороге Двулучное - Логачевка FPV-дрон атаковал легковой автомобиль - транспортное средство сгорело.

В поселке Ракитное Ракитянского округа дрон ударил по коммерческому объекту - повреждена кровля.

Белгородская область
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