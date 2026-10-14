Захарова сообщила о последствиях введения Черногорией визового режима с РФ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Отмена безвизового режима между РФ и Черногорией наносит очевидный ущерб интересам Подгорицы, гражданам балканской республики с ноября тоже придется оформлять визы для поездок в Россию, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"МИД Черногории 28 сентября уведомил российскую сторону о прекращении действия соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Черногории об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан Черногории от 24 сентября 2008 года. Исходя из полученных разъяснений, на практике это означает, что с 1 ноября наши граждане смогут въезжать в Черногорию и пребывать на ее территории по визам. Соответственно, гражданам Черногории также придется получать визы для поездок в Россию", - сказала Захарова в беседе с изданием.

По ее словам, такое решение Подгорицы наносит очевидный ущерб черногорским интересам.

"Без сомнения, введение визового режима сократит турпоток из России, ударит по черногорскому бизнесу, приведет к ухудшению инвестиционного климата. При этом, разумеется, властям Черногории бессмысленно рассчитывать на компенсацию со стороны Брюсселя неизбежных убытков", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее власти Черногории неоднократно заявляли, что им придется ввести визовый режим с Россией в рамках синхронизации политики страны с Евросоюзом для вступления в его состав. Предполагается, что оформлять визы в Черногорию можно будет через визового оператора VFS Global, с которым работают и другие страны ЕС.