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Минздрав сообщил о восьмимесячном запасе в РФ жизненно необходимых лекарств

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В России запас жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) составляет порядка восьми месяцев; уровень роста цен на них находится ниже уровня инфляции, сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

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"У нас существует и механизм индексации цен на лекарственные препараты, которые имеют риски дефицитов, с тем, чтобы обеспечить должный запас лекарственных средств на территории страны, который сегодня, по данным аналитической витрины правительства, если мы говорим о ЖНВЛП, составляет порядка восьми месяцев", - сказал Глаголев на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья в среду.

По его словам, в настоящее время уровень роста цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства ниже уровня инфляции.

Минздрав Сергей Глаголев
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