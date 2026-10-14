Минздрав сообщил о восьмимесячном запасе в РФ жизненно необходимых лекарств

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В России запас жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) составляет порядка восьми месяцев; уровень роста цен на них находится ниже уровня инфляции, сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

"У нас существует и механизм индексации цен на лекарственные препараты, которые имеют риски дефицитов, с тем, чтобы обеспечить должный запас лекарственных средств на территории страны, который сегодня, по данным аналитической витрины правительства, если мы говорим о ЖНВЛП, составляет порядка восьми месяцев", - сказал Глаголев на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья в среду.

По его словам, в настоящее время уровень роста цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства ниже уровня инфляции.