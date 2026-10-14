В Думе предложили строить ЦОДы под землей для защиты от беспилотников

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, Герой России Дмитрий Саблин считает, что гарантировать защиту центров обработки данных (ЦОДов) от беспилотников можно путем размещения таких объектов под землей.

"Для обеспечения защиты центров обработки данных надо "уходить под землю", то есть строить такие объекты под землей. Это - единственная защита, другого варианта нет", - сказал Саблин "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что есть особенности при атаке БПЛА на подобные объекты. "Для ПВО, если сбили 80 процентов цели, - это отлично, но если прилетит тысяча беспилотников, то, выходит, из них 200 все равно долетят. У нас ПВО сбивает 98 процентов целей, но там достаточно одного беспилотника, чтобы повредить этот центр", - пояснил Саблин.

"Поэтому в этой истории я считаю, что все-таки надо, опять же, с перспективой, в будущем, такие объекты строить под землей, и тогда будет обеспечена защита непосредственно от беспилотников", - добавил он.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее заявил, что вопросы защиты объектов IT-инфраструктуры решаются совместно с Минобороны. "Минцифры совместно с Минобороны решает вопрос прикрытия этих объектов", - сказал Шадаев, выступая на заседании комитета Госдумы в понедельник.