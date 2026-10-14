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Песков воздержался от комментариев в связи с атакой на дата-центр Сбербанка

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего добавить к комментарию Сбербанка по поводу атак на его дата-центры.

"Был комментарий самого Сбербанка, здесь нечего добавить", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в среду.

Ранее первый зампред правления банка Александр Ведяхин заявил журналистам, что Сбер подтверждает факт атаки на один из центров обработки данных (ЦОД) в Саратовской области, все системы кредитной организации работают штатно.

Дмитрий Песков Сбербанк
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