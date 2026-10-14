В РФ пересмотрят перечни должностей, требующих высшего и среднего образования

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Перечни специальностей, требующих высшего и среднего образования, будут пересмотрены, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в ходе правительственного часа в Совете Федерации в среду.

"Перечень этот пересмотреть, безусловно, надо, потому что время не стоит на месте, и мы видим по целому ряду специальностей, которые имеют 50-70-летнюю историю, что они по факту перешли в разряд не требующих высшего образования", - сказал Фальков, отвечая на вопрос оправданности требования высшего образования для ряда должностей.

По словам главы министерства, перевод любой программы "дается нелегко, но делать это надо". "И делать это мы договорились с коллегами из Минпросвещения в рамках двух совместных новых перечней специальностей - перечня специальностей высшего образования и перечня специальностей среднего профессионального", - резюмировал Фальков.



