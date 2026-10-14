В Минобрнауки увидели положительные результаты новой модели высшего образования

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки Валерий Фальков на правительственном часе в Совете Федерации сообщил о всесторонней поддержке перехода на новую модель высшего образования в стране.

Он напомнил, что пилотный проект по переходу на новую модель, где базовое высшее образование заменяет бакалавриат и специалитет, был запущен в 2023 году, сейчас в нем участвуют 17 вузов, в том числе ведущие инженерные университеты - МГТУ имени Баумана и МФТИ.

"И что видим? Абитуриенты и их родители голосуют ногами. По сравнению с 2025 годом рост среднего балла по программам, вошедшим в пилотный проект, составил 10,5 балла, а на бакалавриат - всего 2,5. То есть, крайне благосклонно и родители, и поступающие оценили увеличение фундаментальной составляющей. Но главное, что привлекает сегодня ребят, и что в нашей модели новое - это возможность подавляющему большинству получить сразу полноценную подготовку, без необходимости в дальнейшем продолжать обучение для полноценного освоения специальности", - сказал министр.

"Зашел - поступил - через 5,5 или 6 лет, в зависимости от того, какая у тебя программа, окончил - вышел,и пошел на рынок труда. Нет необходимости потом поступать в магистратуру и так далее", - подчеркнул он.

Он отметил, что также вместе с ВЦИОМ, начиная с 2025 года, проводится исследование с серьезной выборкой - более 1600 респондентов.

"Мы там видим ключевые ожидания, опасения, а главное - поддержку модернизации. Всероссийский опрос показывает, что 75% полностью поддерживает. Поэтому обратная связь от родителей, университетов положительная", - пояснил Фальков.

Он уточнил, что все в этом вопросе стараются "двигаться очень осторожно, и надо дождаться первого выпуска, но пока результаты скорее положительные".