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Новак отметил позитивное восприятие дизельной сделки теми, кто заинтересован в стабильности рынка

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Решения РФ, направленные на балансировку мирового нефтяного рынка, положительно воспринимаются участниками, заинтересованными в его стабильности, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в среду на "полях" РЭН-2026.

"Что касается любых вопросов, решений и предложений, направленных на балансировку рынка, позитивно воспринимается всеми участниками рынка, теми, кто заинтересован в стабильном балансе спроса и предложения, в стабильных инвестициях", - ответил он на вопрос о том, как страны ОПЕК+ отреагировали на дизельную сделку между РФ и США.

Александр Новак США ОПЕК+
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