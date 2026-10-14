Верховный суд признал террористической "Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал террористической и запретил деятельность "Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева - баталхаджинцев" в России. Решение подлежит немедленному исполнению.

"Высшая судебная инстанция признала "Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева - баталхаджинцев" террористической организацией и запретила ее деятельность в Российской Федерации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Верховного суда.

Генпрокуратура сообщила, что "цели и действия общины направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма".

"Ее деятельность наносит существенный вред обществу и государству, правам и законным интересам человека и гражданина, подрывает безопасность, создает предпосылки для формирования новых экстремистских и террористических групп", - сказали в надзорном ведомстве.

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что входящие в состав общины криминальные группы продолжают совершать убийства, разбойные нападения.

"В этой связи правоохранительными органами проводятся мероприятия по выявлению, пресечению и раскрытию всех преступлений, совершенных членами "Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева - баталхаджинцев"", - заявили в ФСБ.

Там напомнили, что за участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

СКР напомнил, что установлена причастность членов организации к ряду резонансных терактов. В 2004 году несколько членов общины участвовали в вооруженном нападении на органы власти в Ингушетии, результате которого погибли 78 человек и более ста были ранены. В 2009 году братья Картоевы, входившие в общину последователей Белхороева, оказывали содействие террористам в подрыве поезда "Невский экспресс", повлекшем гибель 27 человек.

В 2019 году в Москве были совершены теракты, в результате которых погибли начальник Центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, его брат и сотрудник Росгвардии. К этим преступлениям, по данным СК РФ также причастны последователи организации.

"В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" в Москве установлено, что лица, передавшие оружие исполнителям преступления, относятся к религиозному течению Батал-Хаджи Белхороева. В их числе Джабраил Аушев и Хусен Мехов, отбывающие за совершенное преступление наказание в виде пожизненного лишения свободы",- сообщили в ведомстве.

Члены общины Рамазан Падиев и Батухан Точиев, "оказали содействие исполнителю террористического акта, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов", заявили в ведомстве.

Как заявили в пресс-центре МВД, в настоящее время сотрудниками правоохранительных органов продолжаются мероприятия, направленные на выявление, документирование и пресечение противоправной деятельности всех участников общины.

"Баталхаджинцы" являются последователями религиозного деятеля XIX - начала XX века, основателя в Ингушетии закрытой религиозной общины Батал-Хаджи Белхороева.