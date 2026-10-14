Комитет Госдумы поддержал увеличение военных пенсий с 1 октября 2026 года на 4%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по обороне на заседании в среду рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении военных пенсий с 1 октября 2026 года, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Касатонов.

"Вопросы поддержки военнослужащих, участников СВО и их родных - важнейший приоритет в работе членов комитета по обороне", - сказал Касатонов журналистам в среду.

Он отметил, что в рамках заседания было рассмотрено и поддержано заключение на правительственный законопроект (619-9) которым предусмотрено увеличение военных пенсий с 1 октября 2026 года на 4% за счет увеличения "понижающего коэффициента" на 3,75 процентных пункта и установления его в размере 97,34%.

При этом рост "понижающего коэффициента" уже опережает на 13,34% ранее заданные его параметры, установленные в 2012 году в соответствии с законом №4468-I, при безусловном исполнении которого к 1 января 2027 года "понижающий коэффициент" должен был составить лишь 84%.