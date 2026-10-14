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Володин заявил, что депутаты должны оценить разброс тарифов ЖКХ в регионах

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что депутаты должны дать оценку ситуации с ростом тарифов ЖКХ в регионах.

"Темы ЖКХ коснулись. Коллеги, решение в части тарифов - региональное. Что касается федерального решения, оно принято правительством, подчеркиваю, правительством, и рост тарифов в течение года должен в этой части быть не выше 11,8%", - сказал Володин на заседании в среду.

По его словам, "тот, кто увеличивает тарифы в регионах, поднимая их выше, должен обосновать это решение". "Мы наделили ФАС полномочиями по снижению тарифов. И вот у нас будет региональная неделя, обязательно надо посмотреть в разрезе каждого региона, почему в одном регионе они уложились в эти 11% и не повысили, а почему в другом регионе - это 22%", - сказал Володин.

Также, по его мнению, требует оценки ситуация, при которой "эффективно работает Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень, где муниципальные предприятия занимаются тепло-водообеспечением, а в других регионах - это концессия", при которой установлена рентабельность.

"Может быть, пришла пора отказаться от этих концессий в пользу государственных предприятий, государственного контроля за этими предприятиями", - считает председатель Госдумы.

Вячеслав Володин ЖКХ ФАС правительство Госдума
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