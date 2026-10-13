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Морспасслужба не подтвердила разлив нефтепродуктов после ЧП с танкером в Черном море

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Специалисты Морспасслужбы не нашли подтверждения информации о разливе нефтепродуктов в Черном море у берегов Краснодарского края, появившейся после пожара на танкере, сообщает оперативный штаб Кубани.

Сообщение о крупном разливе нефтепродуктов в Черном море распространяется в социальных сетях. След загрязнения между Архипо-Осиповкой и Новороссийском якобы заметили на спутниковом снимке, сделанном 10 октября после пожара на танкере.

"В ФГБУ "Морская спасательная служба", специалисты которого проводят мониторинг акватории Черного моря, загрязнений нефтепродуктами не подтверждают", - отмечает оперштаб.

Вечером 6 октября судно с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами у побережья Черного моря, атака привела к открытому горению нефти в акватории моря. 7 октября в Минтрансе сообщили, что открытое горение на танкере ликвидировано.

Черное море Кубань Краснодарский край Морспасслужба
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