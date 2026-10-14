Закрыты аэропорты Пензы и Саратова, московский Домодедово работает по согласованию

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Аэропорты Пензы и Саратова временно не обслуживают рейсы, столичный Домодедово работает по согласованию, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении в канале агенства в Max.

Возможны корректировки в расписании рейсов, добавили в ведомстве.

Там также проинформировали, что в пензенском и саратовском аэрпоорту введены временные ограничения на прием и отправку самолетов.