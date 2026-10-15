Правительство РФ обсудит единую цифровую платформу "Работа в России"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ в четверг рассмотрит проект федерального закона о сведениях, поступающих в единую цифровую платформу "Работа в России", необходимых для мониторинга структуры рынка труда, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В материалах к заседанию есть пункт: о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования".

"Принятие законопроекта направлено на создание технической возможности оперативного поступления на ЕЦП "Работа в России" сведений, необходимых для обеспечения мониторинга структуры рынка труда, движения рабочей силы, а также формирования прогноза потребности экономики Российской Федерации в кадрах", - говорится в сообщении.