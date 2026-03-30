ИКАО зарегистрировала заявку России на аккредитацию в системе CORSIA

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Заявка России на аккредитацию российской добровольной системы сокращения выбросов парниковых газов в системе компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации CORSIA зарегистрирована и опубликована на сайте Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Предполагается, что аккредитация в этой системе придаст дополнительный импульс развитию российского добровольного углеродного рынка, т.к. авиаперевозчики получат возможность приобретать углеродные единицы (УЕ), выпущенные по результатам реализации климатических проектов на территории России.

"Углеродные единицы для компенсации выбросов парниковых газов могут приобретаться только через систему, обеспечивающую подготовку и применение методологий, валидацию проектов, мониторинг выбросов и верификацию результатов реализации климатических проектов, а также через реестр углеродных единиц, получивших одобрение Международной организации гражданской авиации. В настоящее время на период 2027-2029 годов советом ИКАО одобрено только 4 программы приобретения углеродных единиц. Российской системы реализации климатических проектов и выпуска углеродных единиц среди них пока нет", - поясняет Минэкономразвития.

Ранее для обеспечения возможности участия в системе было скорректировано российское законодательство об ограничения выбросов парниковых газов: расширен государственный учет выбросов, создана система аккредитации верификаторов для отчетности авиакомпаний, уточнены требования к климатическим проектам и введены механизмы, предотвращающие двойной учет УЕ.

CORSIA - это свод рыночных мер, направленных на сокращение выбросов CО2 в авиационной отрасли, внедряется с 2019 года. Основные меры сокращения - покупка углеродных единиц для компенсации выбросов сверх базового уровня и использование топлива, отвечающего критериям устойчивости. С 2027 года начнется обязательный этап внедрения системы, который распространится на большую часть стран-членов ИКАО, в том числе Россию. Это потребует от российских авиакомпаний вести мониторинг потребления топлива при выполнении зарубежных перелетов, ежегодно формировать и верифицировать углеродную отчетность, а с 2031 года - компенсировать выбросы углекислого газа, превышающие базовый уровень, рассчитанный ICAO.

Затраты российской авиаотрасли на выполнение требований CORSIA с 2027 года могут составить десятки миллиардов рублей ежегодно, отмечали ранее отраслевые эксперты.

Сейчас в российском реестре углеродных единиц зарегистрирован 104 климатический проект с общим потенциалом 102,5 млн углеродных единиц. 36,5 млн углеродных единиц уже находятся в обращении.