Великобритания ввела санкции против структур "А7"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против операционных "дочек" компании "А7": "А7-Агент" и "А71" , следует из сообщения Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) этой страны.

Кроме того, за аффилированность с "А7" в санкционный список попала компания из Нигерии – Pilot finance limited.

"Под санкции подпали и несколько организаций, помогающих России незаконно переводить деньги, обходя западные санкции, в том числе одна организация в Нигерии, поддерживающая схему обхода санкций сети незаконного финансирования "A7"", - говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

"А7" была создана осенью 2024 года. Компания предлагает услуги российским экспортерам и импортерам по проведению расчетов с зарубежными партнерами. Доля ПСБ в "А7" составляет 49%. Ранее сообщалось, что партнером ПСБ в этом проекте выступает бизнесмен Илан Шор (он является гендиректором подпавших под санкции компаний "А7-Агент" и "А71"). Сама "А7" находится под санкциями Великобритании с 2025 года.

ПСБ через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам первого квартала 2026 года ПСБ занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".