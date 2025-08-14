Поиск

США ввели санкции против платежного агента А7 и криптобиржи Grinex

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - США внесли в SDN List компанию А7, созданную с участием банка ПСБ и специализирующуюся на расчетах для ВЭД. Об этом сообщил в четверг OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Санкции также были введены в отношении ООО "А7 агент" и ООО "А71", криптовалютной биржи Grinex, двух платформ - Exved и INDEFI Smartbank, компании Garantex Europe (эстонское юрлицо криптобиржи Garantex), а также компании Old Vector (Бишкек).

По данным Минфина США, криптобиржа Grinex была создана сотрудниками российской биржи Garantex (входит в SDN List с 2022 года). Она использовала схему с участием Old Vector, А7 и связанных с ней компаний для уклонения от санкций. В санкционный список также был внесен сооснователь Garantex Сергей Менделеев, который также контролирует Exved и INDEFI Smartbank.

Ранее министерство юстиции США сообщало, что 6 марта правоохранительные органы страны вместе с Германией и Финляндией разрушили онлайн-инфраструктуру Garantex, поскольку она подозревается в нарушении санкций и отмывании преступных доходов.

Доля ПСБ в А7 составляет 49%. Ранее сообщалось, что партнером ПСБ в этом проекте выступает бизнесмен Илан Шор (он является гендиректором операционной "дочки" А7 - компании "А7 Агент"). В июле компания увеличила уставный капитал с 10 млн рублей до 12,7 млрд рублей.

А7 была создана осенью прошлого года. Компания предлагает услуги российским экспортерам и импортерам по проведению расчетов с зарубежными партнерами. В мае А7 была включена в санкционный список Великобритании, а июле подпала под санкции Евросоюза.

